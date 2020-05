Gosens: “Giù il cappello di fronte alla Bundesliga. In Italia c’è invidia perché…”

Robin Gosens, esterno tedesco dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni della Bild soffermandosi anche sulla ripresa della Bundesliga: “Io alle 15,30 guarderò Borussia Dortmund-Schalke 04. Non si può che togliersi il cappello nel vedere come la DFL sia riuscita in poco tempo a riavviare la macchina del calcio: in Italia c’è un po’ di invidia, perché tutti noi vogliamo tornare in campo. Qui l’ipotesi è ancora lontana e in Germania stanno già ricominciando. Anche se giocare a porte chiuse non è certo il massimo”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta