Gosens: “Fischi vanno accettati, ora tutti uniti per ripartire”

Intervenuto in mixed zone ai microfoni ufficiali del club viola, il terzino della Fiorentina, Robin Gosens, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino: “Sono qui molto deluso, come tutta la squadra perché ci tenevamo molto a vincere. Era importante tornare alla vittoria dopo il momento difficile. Non ci siamo riusciti e ora dobbiamo capire i motivi”.

Che succede?

“In questo momento stiamo pagando gli episodi negativi. Tutte le azioni vicino alla nostra porta sono gol. Non abbiamo la forza mentale per smaltire certi episodi, questi ci tolgono certezze e diamo un vantaggio agli avversari. Dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi, gli errori fanno parte del calcio. Sbagliavamo anche prima, quando abbiamo fatto le otto vittorie consecutive, ma avevamo la forza di reagire. Ci sta mancando questo”.

Come se ne esce?

“Non è il primo momento difficile. Ma quando iniziano le chiacchiere e tutti danno la colpa a un altro, forse diventa ancora peggio. Noi dobbiamo fare diversamente. Dobbiamo restare uniti, anche se l’ambiente ora è piú negativo, noi come gruppo, come famiglia, dobbiamo stare vicini. Dobbiamo capire che ci siamo l’uno per l’altro, gli errori fanno parte del calcio e solo con pensieri positivi possiamo uscire da questa situazione. Sennò diventa tutto più pesante. Se facciamo entrare i pensieri negativi che stanno provando a entrare, diventa tutto più complicato. Chiedo a tutti di restare positivi, solo insieme possiamo uscire da questo momento”.

Lo chiedi alla squadra o anche ai tifosi?

“I fischi vanno accettati, hanno delle aspettative ed è giusto così. Abbiamo fatto otto vittorie consecutive, sono nate delle aspettative che ora, purtroppo, non riusciamo a tenere. Vanno accettati però, dal mio punto di vista da calciatore, so che spinta possono dare i tifosi. Quindi dobbiamo stare tutti uniti e restare, soprattuto, positivi. Lo chiedo ai miei compagni e lo chiedo anche ai tifosi. Io so che mano ci possono dare, ci hanno già dato qualche punto in più in stagione. Stiamo tutti insieme per tornare alla vittoria”.

Ora c’è la Lazio, la stagione è ancora lunga.

“Menomale che è ancora lunga, c’è ancora tanto da vincere. Per questo, soprattutto per questo, dobbiamo restare uniti e lavorare con la mente calma, libera e positiva per centrare i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram Gosens