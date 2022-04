Gosens: “Eternamente grato a Gasperini, è un genio”

Robin Gosens, protagonista di #DAZNmoments, format di DAZN Germania, ha menzionato Gian Piero Gasperini, allenatore che gli ha permesso di mettersi in mostra con l’Atalanta prima di approdare all’Inter: “Gli sarò eternamente grato, all’Atalanta giocavamo sempre con un sistema offensivo che prevedeva i quinti alti. Ho segnato tanti gol semplicemente perché avevo la libertà di inserirmi sul secondo palo. È un genio quando si tratta di formare una squadra, ho imparato moltissimo da lui. Non avevamo necessariamente un rapporto di livello mondiale, soprattutto nei primi tempi. Mi disse che non aveva mai allenato un giocatore che avesse fatto tanti passi ed era migliorato così tanto. Disse anche che l’Inter era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento, l’ho salutato con molto affetto“.

Foto: sito Inter