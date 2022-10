Gosens: “Entrare e segnare al Camp Nou è un’emozione unica. Gasperini fondamentale per me”

Intervenuto al Matchday Programme dell’Inter in vista della sfida contro la Salernitana, Robin Gosens, si è così raccontato: “Tante persone hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera, dal ds del Dordrecht a Gasperini. Una leggenda che avrei voluto come compagno di stanza? Klinsmann, quando giocava nell’Inter era un idolo in Germania”. Poi ha proseguito parlando delle qualità essenziali e delle città della sua carriera: “Le qualità essenziali? Mentalità e disciplina, non sarei qui senza. Anche divertirmi sul campo è fondamentale, ha fatto la differenza e lo faccio tuttora. Dordrecht è una piccola città in Olanda, molto importante per me. A Bergamo sono cresciuto come persona e giocatore, Milano è unica e venivo a visitarla spesso anche quando ero lì“. Infine, è tornato sul gol al Camp Nou contro il Barcellona e del suo idolo: “Sono un uomo fortunato, entrare e segnare al Camp Nou è un’emozione unica. Da quando gioco a calcio il mio idolo è sempre stato Alaba, lo guardavo al Bayern e mi ha sempre impressionato il suo modo di interpretare diversi ruoli in campo”.

foto: Instagram Gosens