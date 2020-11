Gosens: “E’ una soddisfazione per l’Atalanta giocare ad Anfield, ho recuperato bene e sono pronto per domani”

Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool:

“È sicuramente una delle partite più belle che puoi giocare da giocatore. Abbiamo imparato tanto dopo il match d’andata, giochiamo contro una squadra davvero forte.

Come sto? Sono rientrato sabato senza nessun fastidio, sono pronto per domani, ho recuperato bene e la squadra è pronta per domani, è una grande soddisfazione per l’Atalanta giocare qui.

Sabato sono stato sfortunato e non ho segnato per pochi centimetri, voglio chiudere il cerchio domani dopo il mio gol a Liverpool contro l’Everton in Europa League”.

Foto: Twitter Atalanta