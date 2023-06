Gosens: “E’ un momento difficile ma siamo dalla parte di Flick”

Robin Gosens ai microfoni della ARD ha analizzato il difficile momento della nazionale tedesca. Ecco le sue parole: “È abbastanza chiaro che le preoccupazioni diventano sempre più grandi dopo ogni partita senza vittoria. Volevamo davvero vincere questa partita per guadagnare fiducia in noi stessi e creare uno spirito di ottimismo. Se poi perdi una partita del genere senza segnare un gol, ovviamente ti preoccupi. Se rimani intrappolato in un vortice negativo e non segni gol e ti sembra che tutto vada contro di te, allora perdi tutte le convinzioni. Quindi preferiresti giocare la palla indietro piuttosto che in avanti per non correre rischi. Penso che in questo momento ci troviamo in quella situazione, sembra che tutto vada contro di noi. Ma poi non c’è nemmeno la volontà di forzare una vittoria sporca, preferiamo giocare il passaggio di sicurezza. Ma io, e noi come squadra, siamo ancora dalla parte di Flick e del suo modo di fare calcio”.

Foto: Gosens-twitter-euro2020