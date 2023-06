Gosens: “Buon allenamento in vista di Istanbul. Abbiamo meritato la finale”

Robin Gosens esterno dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino.

Queste le sue parole: “Questa vittoria serviva per accrescere la fiducia in vista di Istanbul. E’ stato un bell’allenamento, soprattutto perché negli ultimi 20′ abbiamo sofferto un pochino, come dovremmo fare a Istanbul”.

Sulla finale: “ Con la strada che ho fatto in carriera, tutto quello che sta arrivando è un sogno. Come sarà quello di giocare una finale di Champions League. Per arrivare a quel punto ci deve essere un mix di tanti fattori come fortuna, gruppo e intelligenza. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati qui; ma vedendo il percorso nel torneo, è una finale meritata. Andiamo lì e vediamo cosa esce fuori”.

La stagione: “Ho ancora margine di miglioramento, mi aiuta molto la continuità che sto trovando soprattutto dopo il mondiale, ora ho una chance di potermi giocare una maglia da titolare qui all’Inter. Secondo me stiamo vedendo un Gosens che sta meglio rispetto all’inizio dell’anno, ma ce n’è uno che se gioca con costanza può dare ancora di più”.

Foto: Instagram Gosens