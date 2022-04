Gosens: “All’Inter ho dovuto cominciare tutto da zero. Mi sono rimesso in discussione”

Intervistato dal magazine 11 Freunde, Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato della nuova esperienza in nerazzurro e di questo rush finale della stagione.

Queste le sue parole: “All’Inter tutto è ricominciato da zero e quello per cui avevo lavorato nel vecchio club non contava più. Vale lo stesso anche per chi viene pagato 100 milioni di euro, deve dimostrare di meritarsi il posto. Penso che la cosa giusta da fare sia andare a tutto gas. All’Atalanta ero tra i veterani della squadra, potevo fare qualsiasi cosa, ma qui sono un nuovo arrivato ed è diverso, vengo tenuto inizialmente d’occhio. Mi sono rimesso in discussione”.

Foto: Twitter Inter