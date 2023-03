Gosens: “All’Europeo voglio esserci, ma devo essere titolare nell’Inter. E ho tutto per potercela fare”

Robin Gosens, esterno sinistro dell’Inter, ha parlato al quotidiano Süddeutsche Zeitung, dove si è espresso sulle sue ambizioni e di voler essere presente all’Europeo con la Germania.

Queste le sue parole: “Devo riprendermi il mio posto, ora sono un inseguitore. Voglio assolutamente esserci all’Europeo, ma prima devo essere titolare nell’Inter. Ho la pretesa di essere un candidato serio, la Nazionale per me è il massimo. E sono sicuro che ho tutto per potercela fare. Flick mi ha già detto che attualmente gioca con la difesa a quattro e che vede i miei punti di forza soprattutto come esterno sinistro davanti a una difesa a tre. Ma non credo di non essere adatto per una difesa a quattro: so come funziona, ci ho già giocato”.

Foto: Instagram personale