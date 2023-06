Goretzka sul futuro: “Non ho altri piani, voglio restare al Bayern”

Leon Goretzka giura amore al Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, intervistato da Sport 1, ha parlato così della recente vittoria del campionato e delle ambizioni dei bavaresi per la prossima stagione: “Non ho altri piani, voglio restare al Bayern Monaco per fare grandi cose il prossimo anno. Il fatto di aver vinto nuovamente il campionato tedesco non sazia la nostra fame, nel 2023-2024 vogliamo attaccare tutte le competizioni. Con Ter Stegen abbiamo scherzato in Nazionale, mi ha detto che a Barcellona sono molto contenti che abbiamo vinto la Bundesliga. Così non ci pescheranno in Champions League”.

Foto: Twitter Bayern