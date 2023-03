Goretzka: “L’addio di Nagelsmann è difficile da metabolizzare. Mi fido della società”

Il centrocampista Leon Goretzka ai microfoni di Sky Sport DE ha commentato l’esonero di Julian Nagelsmann dalla guida del Bayern Monaco: “Mentirei se dicessi che non siamo stati colpiti da quanto accaduto negli ultimi giorni. Penso che sia ancora estremamente difficile metabolizzarlo. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto con Julian e abbiamo trascorso gli ultimi anni con lui. Probabilmente l’ho visto più volte della mia famiglia e quando accade una cosa così penso sia uno shock per tutti. Dobbiamo fidarci della dirigenza del nostro club che fanno il loro meglio. Io non ho mai avuto screzi”.

Foto: Twitter Bayern Monaco