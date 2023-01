Goretzka: “Abbiamo le pance piene di successi? Chi lo dice è solo invidioso perché non vince da 10 anni”

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese, rispondendo anche alle critiche di chi afferma che il Bayern sia ormai stanco di vincere in Germania.

Queste le sue parole: “Quattro punti di vantaggio ad oggi in Bundesliga? Quanta fame c’è per vincere ancora il titolo? Penso sia la cosa più divertente: sollevare il trofeo sopra le nostre teste alla fine dell’anno, rendendosi conto che stagione dopo stagione tutti cercano di buttarci giù dalla vetta. Naturalmente, vicnere il titolo è il nostro obiettivo anche in questa stagione. Sebbene molte persone dicano che è noioso, non prestiamo loro attenzione. Chi dice che abbiamo le pance piene dalle vittoria si sbablia. Sentire questa voci e questi pensieri non pregiudica in alcun modo la nostra motivazione nel raggiungere l’obiettivo. Magari queste cose le dice che non vince da 10 anni e vorrebbe essere al nostro posto a festeggiare”.

Foto: twitter Bayern