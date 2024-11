Gordon: “Sono stato molto vicino al Chelsea”

Direttamente dal ritiro della Nazionale inglese, Anthony Gordon, ha svelato un retroscena di mercato legato al Chelsea: “A dire il vero, ci è mancato poco. All’epoca volevo assolutamente andarci per lavorare con lui (Thomas Tuchel, ndr), soprattutto. Sentivo che il mio stile si sarebbe adattato al suo stile di gioco, al modo in cui giocava al Chelsea, il che era molto eccitante per me. Era una grande opportunità per me che non si è realizzata e non vedo l’ora di lavorare con lui un paio di anni dopo”, la dichiarazione ripresa da Sky Sports UK.

Foto: Instagram Premier