Gonzalo Villar: “Siamo pronti per la Juve. Scudetto? Puntiamo alla Champions ma non rifiutiamo nulla”

Gonzalo Villar, primo anno alla Roma e già punto di riferimento del centrocampo giallorosso, è stato intervistato da AS. Diversi argomenti toccati dal giovane centrocampista iberico a cominciare dalla sfida contro la Juventus: “La squadra è pronta dopo un paio di settimane difficili. La squadra dal punto di vista psicologico sta bene, siamo tornati alla vittoria ed abbiamo ritrovato il nostro gioco. Abbiamo lavorato cercando i loro punti deboli, che sono pochi visto che è una grande squadre. Siamo terzi in campionato per merito nostro, la sfida con la Juve non deve ossessionarci. Conosco bene Arthur, gli piace avere il pallone, ed è molto difficile toglierglielo. Si integra bene con Bentancur o Rabiot, e poi c’è il fattore McKennie. È molto intenso. Devi essere attento. Ma il nostro centrocampo è molto forte e pronto per la battaglia. Mancherà Pellegrini, che per noi è un giocatore importante, ma chi giocherà farà molto bene”.

Se nello spogliatoio venga usata la parola scudetto: “Sarebbe un errore. L’obiettivo principale è entrare in Champions, ma non diciamo di no a niente. Non abbiamo paura, ma viviamo partita dopo partita. Siamo terzi, vogliamo recuperare terreno su chi ci sta davanti. Ovviamente sarebbe bello essere in lotta per il titolo a fine stagione”.

Foto: AS