Gonzalez: “Sarebbe bello arrivare in Europa. Gruppo composto da tanti ottimi giocatori”

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni a SkySport nel prepartita di Fiorentina-Sassuolo. Ecco le sue parole: “Sappiamo di avere un grande attaccante come Vlahovic, ma il gruppo è composto da tanti ottimi giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, poi a fine campionato tireremo le somme: al momento non ci interessiamo alla classifica, ma sarebbe bello arrivare in Europa”. Foto: profilo Instagram Gonzalez