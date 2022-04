Gonzalez: “Non vedo l’ora di giocare il Mondiale con l’Argentina, ma ora penso alla Fiorentina”

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato a ESPN Argentina, della sua esperienza in Italia e del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “La Fiorentina? Qui fin dal primo giorno mi sono sentito come a casa, sono felice e vivo tranquillo. La Serie A è un campionato molto fisico, non ero molto abituato a prendere tanti colpi, ma bisogna farci l’abitudine. Cerco di adattarmi ogni giorno allenandomi con concentrazione. Il Mondiale? Non vedo l’ora che arrivi ma è molto lontano ancora. Sinceramente non ci penso ancora. Sono concentrato sulla partita contro il Napoli anche se ovviamente non vedo l’oro di vedere la lista dei convocati”.