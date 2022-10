Gonzalez: “L’adeguamento del mio contratto? Non ci penso, se le cose devono arrivare arriveranno”

Conferenza stampa di presentazione per il centrocampista del Lecce, Joan Gonzalez, che ha parlato dell’inizio del suo percorso con la squadra pugliese: “Per ora è un inizio di stagione bello per me e per la squadra. Baroni ci aiuta tanto perché ci dice come fare le cose ed è un aiuto anche per chi è più esperto. L’adeguamento del mio contratto? Non ci penso, se le cose devono arrivare arriveranno, ma non serve a niente pensarci. Quando gioco ho in mente solo la partita e questo mi aiuta a provare a non pensare a tutta la pressione che c’è”.

Foto: instagram Gonzalez