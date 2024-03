Gonzalez in vista del Verona: “Restiamo sereni, possiamo salvarci”

Il centrocampista del Lecce, Joan Gonzalez, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Verona: “Sappiamo che la partita col Frosinone era importante, così come questa contro il Verona. Il Frosinone ci ha messi in difficoltà, prendiamo il punto e testa alla prossima: col Verona pensiamo a vincere. La parte mentale è un aspetto importantissimo. Siamo sereni e consapevoli del nostro percorso. Anche lo scorso anno abbiamo avuto un calo, ma ci siamo salvati con una giornata di anticipo. Restiamo sereni, possiamo salvarci”

Foto: Instagram Gonzalez