Gonzalez: “Contento di stare alla Fiorentina. Vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno”

Nico Gonzalez è uno dei pezzi pregiati della Fiorentina, che lo ha prelevato in estate dalla Stoccarda rendendolo l’acquisto più costoso della storia viola. L’argentino ha parlato del prossimo impegno contro il Sassuolo: “La stiamo preparando bene. Li conosciamo, sono una squadra molto forte. Stiamo migliorando e vogliamo sfruttare questa occasione. Vogliamo dare il meglio di noi per regalare tre punti a Firenze, per noi è molto importante continuare a ottenere risultati positivi per restare nei posti alti della classifica. Servirà umiltà“. Sul gruppo: “Quello che conta è il lavoro nella settimana, quando prepariamo le partite. Sono molto felice di quello che sto facendo e sono molto contento di stare alla Fiorentina. Siamo giocatori di squadra che cercano sempre di migliorare. Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così“.

Chiusura sugli obiettivi personali e di squadra: “Migliorare, che è la cosa più importante. L’unico modo per farlo è attraverso il lavoro. Manca ancora tanto alla fine del campionato e siamo vicini ai posti che garantiscono la qualificazione alle competizioni europee. Vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno per me, per la squadra e per la città. L’abbiamo sempre presa sul serio, significherebbe entrare nella storia della Fiorentina“.

Foto: Instagram Gonzalez