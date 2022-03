Gonzalez ancora non al meglio: Italiano studia le soluzioni per il Verona

Non è un bel momento per la Fiorentina, che nelle ultime due partite è stata condannata alla sconfitta negli ultimissimi minuti di gioco. Se in qualche modo i viola hanno sopperito alla partenza di Vlahovic, ciò che non si sblocca è la casella dei gol degli esterni. Un po’ tutti stanno avendo difficoltà ad andare a rete, ma in questo momento ce n’è uno in particolare che sta facendo fatica anche a essere a disposizione di Italiano: è Nico Gonzalez, che tra Sassuolo e Juventus è sceso in campo per neanche venti minuti complessivamente. L’argentino è ancora alle prese con gli strascichi dell’influenza e dei farmaci assunti per contrastarla, motivo per cui non è sceso in campo dall’inizio in Coppa Italia. In virtù di ciò la sua presenza per domani contro il Verona rimane in dubbio ed è sicuramente un problema per la Fiorentina: Gonzalez, infatti, è uno di quelli che può dare imprevedibilità al reparto offensivo saltando l’uomo o creando un’occasione da gol. Italiano, intanto, vaglia le possibili soluzioni: se l’ex Stoccarda non dovesse farcela, in campo andrebbero due tra Saponara, Ikoné e Sottil.

Foto: Instagram Gonzalez