Gondo all’Ascoli e la gestione perfetta della Cremonese

Cedric Gondo all’Ascoli è un eccellente colpo per le ambizioni del club marchigiano. E anche l’ennesimo naufragio del presidente Santopadre che, a Perugia, ha perso la volata sia per Moncini che per Gondo. Ma la gestione della Cremonese è stata perfetta: dopo aver pagato per liberare l’allenatore Alvini proprio dal Perugia, non ha voluto fare sconti e ha mantenuto una linea di assoluta coerenza. Privilegiando chi, l’Ascoli nel caso specifico, non ha chiesto sconti ma ha partecipato in modo assoluto al pagamento dell’ingaggio di Gondo.

Foto: sito Ascoli