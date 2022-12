Gonçalo Ramos: “Sto vivendo un sogno. CR7? E’ il nostro capitano, ci parla, ci consiglia. Non ci sono problemi”

Gonçalo Ramos, protagonista assoluto di questa sera con il Portogallo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria roboante contro la Svizzera e la sua tripletta agli elvetici.

Queste le sue parole: “Non so cosa dire, sto vivendo un sogno. Ora dobbiamo già concentrarci sulla prossima sfida, io sto lavorando per dare il massimo. Ronaldo parla con me e con gli altri compagni di squadra, è il capitano e cerca sempre di aiutarci”.

Foto: twitter FIFA World Cup