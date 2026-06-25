Gonçalo Ramos piace molto ad Amorim. E un big per il centrocampo (con diverse uscite)

25/06/2026 | 21:08:13

Gonçalo Ramos è il profilo che Amorim riterrebbe perfetto per il suo nuovo Milan. Chiaramente bisognerà prima pensare agli esuberi a partire da Santi Gimenez (tutto fermo per ora, nessuna proposta concreta). Il mercato del Milan sta partendo adesso, in ritardo per i noti problemi. Ramos è un centravanti completo, prolifico, autorevole e continuo: chiaramente bisognerà parlare con il Paris Saint-Germain e pensare che ci possa essere tanta concorrenza, ma il profilo è perfetto. Quanto al centrocampo arriverà un big: Hjulmand viene accostato al Milan semplicemente per i suoi grandi rapporti con Amorim, ma il prezzo è alto e possono esserci altre strade. Nelle scorse ore Gianluigi Longari ha parlato anche del Milan tra i club interessati a Rios (non intoccabile in casa Benfica), ma anche in questo caso bisognerà pensare prima alle uscite. Non sono intoccabili Fofana, Loftus-Cheek, Jashari e Ricci (questi ultimi due, come anticipato, piacciono molto all’Atalanta), chiaramente non partiranno tutti, ma presto verrà fatta una selezione. Quanto a Rabiot, per il Milan è imprescindibile, bisognerà vedere cosa pensa il francese. Un mese fa vi avevamo parlato di Napoli in caso di una mossa per il centrocampo di Allegri, è presto per andare oltre.

foto x psg