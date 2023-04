Goncalo Ramos: “Non c’è tempo per pensare agli errori col Porto. Futuro? Voglio restare qui”

Intervenuto in conferenza stampa, l’attaccante del Benfica, Goncalo Ramos, ha cosi parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Arrivati a questo punto, ogni partita è importante, vogliamo dare il nostro massimo. L’umore di squadra è, come sempre, alto. Quando vinciamo non perdiamo tempo a festeggiare, vale lo stesso discorso al contrario: non c’è tempo per pensare agli errori”.

Infine sul suo futuro: “Voglio stare al Benfica, non penso al rinnovo di contratto. Sono concentrato soltanto sulla sfida di domani”