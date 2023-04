Goncalo Ramos: “Mário Rui o Leao in semifinale? Non ho preferenze, prima c’è l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Benfica, Goncalo Ramos, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter, valida per i quarti di finale. “Dovremo essere attenti e preparati per affrontarli al meglio. Se ho parlato con Leao o Mario Rui? Non ho preferenze su chi affrontare in una eventuale semifinale, prima dobbiamo giocare contro l’Inter e in seguito vedremo“.

Foto: Instagram ufficiale Benfica