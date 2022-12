Gonçalo Ramos, la notte magica del bomber del Benfica. La mossa vincente di Fernando Santos

Nella serata che ha visto Cristiano Ronaldo guardare la partita mestamente dalla panchina, il calcio portoghese e mondiale scopre il grandissimo talento di Gonçalo Ramos.

Un giocatore che in realtà non è nuovo nel mondo del calcio, nonostante la giovanissima età. Classe 2001, attaccante del Benfica. La scorsa stagione 8 reti nella Liga Portoghese, quest’anno l’esplosione totale, 14 gol in stagione con le aquile di Lisbona, 4 delle quali nel preliminare di Champions e una nella fase a gironi contro il Maccabi Haifa, nel girone della Juve.

Un giocatore di enormi qualità, come dimostrato con la sua tripletta alla Svizzera, un numero 9 di assoluto livello, che a Lisbona non sta facendo rimpiangere un certo Darwin Nunez, ceduto al Liverpool a suon di milioni.

Da Darwin Nunez a Cristiano Ronaldo. Nella sera in cui la leggenda portoghese è stata relegata in panchina, il giovane Ramos si è fatto trovare pronto. Tripletta straordinaria che lo proietta tra i top del calcio mondiale e che potrebbe chiuedere anche l’era CR7 con i lusitani.

Questo Portogallo non è solo Ronaldo, ma ci sono tanti giovani in rampa di lancio e Gonçalo Ramos è solo uno di essi. Fernando Santos si prenderà i suoi meriti per le scelte forti, ma vincenti.

Foto: twitter Portogallo