Goncalo Ramos: “Ho passato un dicembre infernale. Sanguinavo e vomitavo, ho perso 8 chili”

Intervenuto ai microfoni di Record , il centravanti del Paris Saint-Germain, Goncalo Ramos, ha così parlato del brutto periodo passata a causa di un’infezione al colon: “Ho avuto un dicembre infernale: ho perso 8 chili in 20 giorni per colpa di un virus che si è trasformato in un’infezione al colon. Sanguinavo e vomitavo, non riuscivo a mangiare e avevo la febbre molto alta. Alla fine sono andato in ospedale quattro o cinque volte e mi hanno fatto una flebo. Ho perso otto chili proprio quando ero nel bel mezzo del periodo di adattamento in Francia, quindi questo contrattempo non mi ha aiutato. Poi ho davuto mettere peso a gennaio. Sono stato fortunato perché è stato un mese più tranquillo a livello di fare, ma è stato difficile riprendere il ritmo”.

Foto: Instagram psg