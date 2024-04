Gonçalo Ramos: “E’ sempre speciale e difficile giocare a Dortmund. Ma siamo pronti e vogliamo arrivare in finale”

Gonçalo Ramos, attaccante del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Dortmund, andata delle semifinali di Champions.

Queste le sue parole: “Siamo fiduciosi, abbiamo fatto un ottimo lavoro in questa stagione e siamo pronti”.

Spera di essere titolare domani? “Non è un problema per me, lavoro ogni giorno per essere nell’undici che inizia. Sono pronto, sia che sia titolare, sia che debba subentrare. Sono sempre pronto per mettere i miei gol al servizio della squadra”.

Che squadra troverete di fronte? “Ci abbiamo già giocato due volte in questa stagione, li conosciamo molto bene e abbiamo fiducia nelle nostre qualità”.

Quanto ha dato al PSG Luis Enrique? “Quello che ha portato alla nostra squadra è che qui nessuno sa chi giocherà dall’inizio. Tutti lavorano duro in allenamento. Siamo pronti, sappiamo cosa dobbiamo fare”.

Cosa è cambiato rispetto all’ultima partita contro il Dortmund? “Siamo più squadra, abbiamo avuto più tempo per lavorare e ci conosciamo bene. Abbiamo inserito tanti giocatori e ora siamo una famiglia. Non tutti erano disponibili l’ultima volta”.

Come si trova a Parigi?

“Nei primi mesi è difficile, serve un periodo di adattamento. Ho lavorato tantissimo. Tutti mi hanno aiutato ad essere nella migliore forma possibile. Adesso ho fiducia e sto giocando”.

Quanto può crearvi problemi l’atmosfera dello stadio? “La maggior parte di noi conosce questo stadio. È sempre speciale e difficile giocare qui. Ma una squadra come la nostra è capace di giocare in uno stadio del genere, devi essere pronto a giocare qui se vuoi vincere i titoli”.

Quanto è cresciuto Vitinha? “È uno dei giocatori più importanti della nostra squadra in questa stagione. Non sono sorpreso perché lo conosco dal 2016. Conosco le sue qualità. Era solo questione di tempo prima che raggiungesse il suo livello”.

Perché questo dovrebbe essere l’anno del PSG? “Siamo qui per vincere. Sono rimaste solo quattro squadre, quindi abbiamo il 25% di possibilità di vincere la Champions, se vinciamo ci sarà il 50%. Siamo pronti a vincere”.

Foto: twitter PSG