Gonçalo Ramos e Pepe: 2-0 del Portogallo sulla Svizzera all’intervallo

Ottimo Portogallo nel primo tempo contro la Svizzera, nell’ultima gara valida per gli ottavi di finale di Qatar 2022. Un Portogallo che a sorpesa si schiera senza CR7, non ha problemi contro la Nazionale elvetica.

A sbloccare la gara, proprio chi sostituisce CR7, ovvero il giovane Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, che al 17′ fulmina Sommer per il vantaggio lusitano.

Il raddoppio, su azione di calcio d’angolo, di Pepe al 33′.

La Svizzera ha reagito, provando a rientrare in partita, ma per il ora il Portogallo conduce senza problemi e va al riposo sul doppio vantaggio.

Foto: twitter FIFA World Cup