Gonçalo Ramos al Milan ai dettagli! L’attaccante ha già svolto le visite in Florida

26/06/2026 | 19:05:02

Gonçalo Ramos al Milan: siamo ai dettagli. Secondo quanto anticipato da The Athletic pochi minuti fa, l’attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain avrebbe già svolto le visite mediche in Florida dove si trova con la Nazionale portoghese. Confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri e quanto svelato da Francesco Letizia per Sportitalia nel pomeriggio di ieri quando il portoghese era stato indicato come il primo nome nella lista del Milan. In serata sono arrivate conferme da più fonti. Operazione da circa 70 milioni bonus compresi. Di sicuro un colpo di spessore per le ambizioni rossonere e del nuovo allenatore Amorim.

foto x psg