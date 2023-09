GONÇALO INACIO, SERATA DA GOLEADOR PER IL CENTRALE MODERNO PER ECCELLENZA

Ieri sera all’Estàdio Algarve della città portoghese di Faro, la nazionale lusitana ha battuto il Lussemburgo: 9-0 il risultato finale di un match che ha visto Bruno Fernandes e compagni portare a casa la sesta vittoria su sei gare disputate. Nella goleada del Portogallo spiccano le doppiette di Gonçalo Ramos e Diogo Jota, oltre a quella di Gonçalo Bernardo Inácio, difensore centrale classe 2001 di proprietà dello Sporting Lisbona, che sta emergendo da diverse stagioni come uno dei migliori giovani del panorama mondiale. La carriera di Inàcio comincia tra le giovanili dell’Almada, per poi passare in quelle dello Sporting Lisbona: l’esordio in prima squadra arriva già nella stagione 2019-2020. Parliamo di un difensore centrale mancino dall’incredibile propensione in termine di gol e assist: un riscontro in questo senso è il campionato portoghese 2021-22, durante il quale mise a referto quattro reti. Numeri importanti da lui ripetuti anche nel corso della passata stagione, accompagnati anche da una notevole continuità fisica: tenendo conto delle varie competizioni, Inàcio ha fatto registrare infatti 52 presenze, condite da 4 gol, 3 assist e 19 reti inviolate. In termini di caratteristiche individuali, abbina una buona agilità alla sua altezza di 186 centimetri, ma ad emergere nel centrale portoghese è una grande qualità in termini di gestione del pallone e di capacità di passaggio: nello specifico quest’ultima permette spesso allo Sporting di saltare il centrocampo, facendo avanzare rapidamente il pallone in zona offensiva. Un difensore dunque che ben si colloca tra le richieste odierne per il ruolo, con il palleggio da dietro diventato ormai pane quotidiano delle big europee. Il ragazzo ha tempo e mezzi tecnici per affermarsi come uno dei migliori nel ruolo, ma altri aspetti potranno certamente giovare alla sua crescita: poter crescere sotto l’ala protettiva di Rùben Dias è uno di quelli, come l’esperienza internazionale che il classe 2001 può vantare. Nella stagione 2021-2022 per sette gare ha preso parte alla Champions League, mentre nella scorsa ha giocato da protagonista sia la fase a gironi della Champions, che le sei gare del percorso in Europa League dello Sporting: lo ricordiamo sia nella doppia sfida con l’Arsenal, che in quella con la Juventus. Esperienza internazionale, futurbilità, caratteristiche moderne per il calcio a cui assistiamo oggi: ecco perchè Gonçalo Inácio ha tutto per divenire uno dei migliori difensori della scena internazionale.

Foto: Instagram Gonçalo Inacio