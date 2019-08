Gomis non convocato dalla Spal: cessione vicina

Sono 25 i convocati di Leonardo Semplici per la sfida di Coppa Italia tra la sua Spal e la Feralpisalò, ma tra questi non c’è Alfred Gomis. La sua assenza arriva a conferma delle dichiarazioni rilasciate solamente ieri dal tecnico spallino, che aveva detto: “Gomis dovrebbe partire per la Francia, il ragazzo giustamente ha chiesto di poter andare a giocare“. Il senegalese si è fatto trovare pronto nella scorsa stagione quando il titolare Viviano è rimasto in infermeria e ora vuole mettersi alla prova partendo davanti a tutti nelle gerarchie. Non potendolo fare a Ferrara, dove è arrivato Berisha, ha scelto di cambiare aria. E così l’ultima partita di Gomis con la Spal dovrebbe già esser stata disputata.

Foto: Zimbio