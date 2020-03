Gomez: “Vi racconto i miei allenamenti durante la quarantena. Così stacco la testa dalle brutte notizie”

Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, durante una diretta Instagram, ha raccontato i suoi allenamenti durante la quarantena: “Mi sto tenendo in forma alternando un giorno di corsa sul tapis roulant e un giorno allenando la forza fisica. La parte alta del corpo però non è il mio forte! A casa alleno mio figlio Bauti a calcio che è bravo ma un po’ pigro come me. Seguo una dieta ferrea con un piano che la società ha dato a noi professionisti, poche razioni lungo tutto il giorno per non arrivare troppo affamati a pranzo e a cena. A 27-28 anni ho iniziato a curare meglio il mio corpo, la dieta è tutto, così come gli esercizi, non bisogna stare troppo sul divano con cellulare e tablet, ma dormire bene di notte. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo essere abili a non prendere chili in più, avere fiducia e consapevolezza che è importante allenarsi, come ce l’ha il mio amico Andrea Petagna. Bisogna staccare la testa dalle brutte notizie. I miei compagni fanno lo stesso: siamo sportivi e il corpo ti chiama, allora ti metti a fare addominali, lavoro di forza e ciò che ti consente l’attrezzatura che hai a casa”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta