Gomez: “Rifiutai Atletico Madrid e Real per la Fiorentina”

Durante l’intervista concessa alla Bild, l’ex centravanti – tra le altre – di Bayern Monaco e Fiorentina, Mario Gomez, ha rivelato un retroscena di mercato: “”L’Atlético Madrid aveva fatto al Bayern l’offerta migliore per me in quel momento, ma avevo delle perplessità riguardo a Diego Simeone. Sapevo che il mio modo di giocare non si adattava al suo stile di calcio. Il Real Madrid mi considerava come alternativa a Benzema, che stava attraversando un periodo difficile. Ancelotti aveva già provato a portarmi al Paris St-Germain in precedenza. Tuttavia, quando lasciai il Bayern dopo quattro anni, pensai: al Real c’è Florentino Pérez come presidente, è come avere Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge al Bayern – è la stessa situazione. E, considerando che mi sentivo quasi congedato dal Bayern con un semplice saluto, non ne avevo più voglia. Purtroppo, guardando indietro, ora ho un’opinione completamente diversa. Firenze mi ha mostrato che volevano sfidare la Juventus con una nuova squadra e un nuovo stadio, e ho trovato ciò molto interessante”.

Foto: Instagram Stoccarda