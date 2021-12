Gomez: “Milan e Inter favorite per lo scudetto. Ho sempre ammirato Insigne”

Alejandro Gomez, centrocampista del Siviglia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sull’Atalanta, sua ex squadra: “Sarebbe bellissimo se l’Atalanta vincesse lo scudetto, meglio anche del Leicester di Ranieri, ma Inter e Milan sono favorite. Dovessi tornare a Bergamo in Europa League, saluto Gasperini e abbraccerei tanti amici”. La sua attenzione adesso si sposta su quello che sta succedendo in Liga: “Ancelotti è un genio. Vince e non c’è calciatore che ne parli male”.

Sul suo erede: “Io ho sempre ammirato Insigne, ho una devozione per lui. Forse giocare al Napoli gli ha tolto un po’ di visibilità. Se dovessi tornare in Italia però sceglierei i partenopei. Mi sono sempre piaciuti per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste. Io ero molto legato a Maradona, quando si è spento è stato come perdere un familiare per me”. Foto: Twitter Siviglia