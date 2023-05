Gomez: “Mendilibar è una persona fantastica. Roma? Ha giocatori importanti”

Alejandro Gomez ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando del suo Siviglia e del momento che sta vivendo: “Nessuno pensava a questa finale a un certo punto della stagione, il cambiamento della squadra è stato notevole. Ora siamo posizionati bene in campionato e siamo in finale di Europa League. Ora stiamo ancora pensando a LaLiga, affronteremo il Real Madrid in casa, ma un pochino in testa c’è questa finale”.

Su Mendilibar: “Una persona fantastica, umile, viene dal basso e ha fatto tutte le categorie. Si merita tutto, è una persona onesta che ti dice le cose senza alcun filtro. Lui ha trovato il giusto comportamento, la giusta semplicità e ha messo tutti i giocatori nei loro ruoli. Non fa esperimenti, ma un calcio molto semplice”.

Roma?: “E’ una grande squadra, una big. Ha giocatori importanti, grandi campioni e ti può fare male in ogni momento. Mourinho è un grande allenatore”.

Foto: Instagram Gomez