Gomez: “Lo avevo promesso a Galliani. Felice di essere tornato in Italia. In una settimana sarò in piena forma”

Papu Gomez è un nuovo giocatore del Monza. Il giocatore argentino, arrivato a Linate, ha così parlato a Sportitalia: “Sono contento di essere tornato, è la terza volta e mi sento a casa. Sto bene, ho fatto il ritiro pre campionato con il Siviglia e qualche amichevole, poi in campionato non ho giocato e ho rescisso. Mi manca un po’ l’allenamento con la squadra, penso che in una settimana sarò fisicamente apposto”.

Quanta voglia avevi di tornare in Italia? Hai sentito già Palladino e la dirigenza? “Ho rifiutato tante proposte all’estero, anche importanti, perché aspettavo di tornare qui in Italia. Mi sento importante in questo paese e in questo campionato. Ancora non ho parlato con il mister, ci siamo sentiti invece con Galliani. Siamo tutti molto contenti”

Come ti ha convinto Galliani? “Ho un rapporto speciale con lui, ci conosciamo da tantissimo tempo. Eravamo a fare colazione a Ibiza anni fa e gli ho promesso in quell’occasione che sarei venuto al Monza prima o poi. Era quindi destino per me venire qui”.

Foto: Instagram personale