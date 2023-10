Gomez: “Ho rifiutato l’Arabia per il Monza. Gasperini un tiranno? Credo sia esagerato”

Il nuovo fantasista del Monza Alejandro “Papu” Gomez ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua nuova avventura e del suo ex tecnico in nerazzurro:

“Tornare in Serie A è stata una scelta di tutta la famiglia. Rientrare in un Paese che conosciamo bene è stata la decisione ideale. Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia e aver rifiutato un’offerta dall’Arabia credevo di restare fermo almeno fino a giugno. Gasperini un tiranno? Esagerato. Certo, ha un metodo di lavoro per il quale serve la testa giusta, ma io ho fatto tanti anni con lui e mi sono adattato. Magari altri giocatori che sono passati da Zingonia non sono riusciti a resistere”.

Foto: twitter monza