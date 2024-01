Gomez: “Gasperini ha cambiato la mia mentalità. Spero di chiarirmi, per me è tutto passato”

Papu Gomez, calciatore del Monza, ha parlato a Cronache di Spogliatoio a margine della Supercoppa Spagnola, dove ha commentato la finale, soffermandosi anche del suo rapporto con Gasperini, aprendo uno spiraglio verso una possibile pacificazione

Queste le sue parole: “Gasperini ha cambiato la mia mentalità in allenamento. Prima di lui ero molto pigro. Quando ho visto i risultati, ho capito che aveva ragione. Ha cambiato il mio modo di allenarmi. Dentro al campo, come prepara le partite, come le comprende tatticamente: lui insegna calcio. Fare pace con Gasperini? Certo, siamo adulti. Per me è tutto passato. Quando ci incontreremo, ci abbracceremo. Lo scorso anno non sono potuto andare allo stadio, giocavo ancora al Siviglia e non sono potuto andare. Ma vivo a Bergamo, ci sarà modo”.

Foto: twitter Monza