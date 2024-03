Gomez dopo il ricorso respinto: “Continueremo a lottare fino all’ultimo minuto per tornare a giocare”

Respinto il ricorso presentato da Alejandro Gomez dopo la squalifica per due anni per doping. Il Papu ha voluto affidare ad una storia pubblicato su Instagram la sua delusione per quanto accaduto: “Ciao a tutti. Come sapete, hanno respinto il ricorso. È una notizia super dolorosa e mi delude molto. Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocati continueremo a lottare fino all’ultimo momento per tornare a giocare. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto. Eccoci qui, nonostante le difficoltà, più forti che mai”.

Foto: Twitter Monza