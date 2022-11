Gomez carica l’Argentina: “I cammini complicati conducono a grandi destini”

Il cammino in Qatar dell’Argentina è iniziata nel peggiore dei modi. Infatti, gli uomini del ct Scaloni, dopo essere passati in vantaggio con Messi, si sono fatti rimontare dall’Arabia Saudita. Dopo la sconfitta, Alejandro Gomez ha voluto caricare gli Albiceleste in vista delle prossime sfide con Messico e Polanonia infondendo ottimismo: “I cammini complicati conducono a grandi destini”, ha scritto il Papu sui social.

Foto: Instagram Papu Gomez