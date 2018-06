Golovin e Lozano, protagonisti dei Mondiali e sempre più al centro del mercato

Dopo aver trascinato la Russia – un gol e due assist – nella gara inaugurale del Mondiale contro l’Arabia Saudita e aver brillato anche nella successiva vittoria con l’Egitto, Aleksandr Golovin è sempre più al centro del mercato. Il talento 22enne del CSKA Mosca si è messo in mostra davanti a tutto il mondo e i club più importanti hanno drizzato le antenne. Tra questi, come raccontato, c’è anche la Juve, che apprezza non poco il profilo del centrocampista russo. Sulle tracce di Golovin c’è anche il Barcellona, che non perde di vista il classe ’96 dopo l’interesse dei mesi scorsi. Una pista che si scalderebbe qualora non si dovesse raggiungere l’accordo con l’Ajax per il trasferimento di Frankie De Jong, al momento la priorità di blaugrana. Occhio anche al Chelsea che, come già riferito, segue con attenzione l’evolversi della vicenda Golovin. Ma sullo specialista del CSKA ci sono pure Arsenal e Manchester United (nelle scorse settimane si è mosso José Mourinho in persona), che tengono i fari accesi dopo il recente interesse. Ma il mondo del calcio ha acceso i riflettori anche su Hirving Lozano. Il talento messicano del PSV Eindhoven, che ha condannato la Germania nella prima giornata dei Mondiali, è finito nel mirino delle big prima dell’inizio della rassegna iridata in Russia, ma ora ha visto moltiplicarsi le sue quotazioni. Su Lozano, che piace anche alla stessa Juve, si è portato avanti il Barcellona, come confermato anche dal padre del giocatore nelle scorse ore (“Ci sono stati degli approcci con i catalani”). Dribbling, giocate di alta scuola, lampi di classe cristallina: Golovin e Lozano hanno brillato nel corso della stagione con le maglie di CSKA e PSV, ora vogliono trascinare le rispettive nazionali (entrambe a 6 punti dopo le prime due giornate) il più lontano possibile nel torneo iridato. Golovin e Lozano sempre più uomini mercato, ma prima il Mondiale da protagonisti…

Foto: Twitter ufficiale Team Russia