Gollini: “Vorrei regalare bei momenti ai genoani. Napoli? Esperienza splendida”

Pierluigi Gollini non poteva sognare un esordio al Genoa migliore di questo. Nel match contro l‘Inter, infatti, il giocatore di proprietà atalantina ha messo a referto una serie di parate di grande spessore. Il classe ’95, proveniente da un biennio al Napoli da secondo di Meret, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle emozioni scaturite dalla vittoria dello scudetto, e ha dedicato inoltre un pensiero ai tifosi genoani.

Sul Napoli: “A Napoli è stata un’esperienza splendida, sarò sempre grato per l’opportunità avuta. Cosa mi porto dietro? Che la testa è fondamentale. Se non sei al top in tutti i sensi, non riesci a essere performante come vorresti”.

Sul Genoa: “Vorrei giocare tanto e divertirmi senza mai smettere di essere ambizioso. Vorrei regalare bei momenti alla gente genoana”.

Sui tanti portieri stranieri in Serie A: “La scuola italiana è sempre stata la migliore, ma il calcio si evolve, richiede ad esempio la capacità di giocare con i piedi. A Napoli avevamo un preparatore dei portieri spagnolo, davvero bravo”.

