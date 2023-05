Gollini sul futuro: “Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende da me. È il mio più grande desiderio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, hha così parlato della sua avventura in azzurro: “Sto meglio rispetto a ieri e spero che domani vada ancora meglio. Lo Scudetto è una grande emozione, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti quand’ero un ragazzino. Siamo tutti grati al Napoli per quest’opportunità, è un posto unico per vincere e i tifosi meritano questa gioia. Chi arriva qui deve essere bravo a integrarsi subito, ma anche il gruppo deve essere bravo ad aiutare i nuovi. Io sono stato accolto benissimo, è stato facile per me”.

Poi ha proseguito parlando del suo rapporto con Luciano Spalletti: “E’ un grande, ho stima di lui. Fa parte di quella cerchia di allenatori che sa sia motivare che allenare. Poi lo staff è super preparato e non è un caso che abbiano fatto tutti benissimo quest’anno”.

Infine, sul suo futuro: “Vorrei rimanere a Napoli, ma non dipende da me. Mi farebbe estremamente piacere restare in azzurro, è il mio più grande desiderio”.

Foto: Instagram Napoli