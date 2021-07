Gollini: “L’esperienza al Manchester a 16 anni mi ha preparato al calcio professionistico”

Il nuovo portiere del Tottenham, Pierluigi Gollini, ha raccontato così ai microfoni del canale ufficiale del club la sua esperienza al Manchester United all’età di 16 anni: “E’ molto difficile lasciare il tuo paese quando hai 16 anni. Non parlavo inglese. Non conoscevo nessuno lì ed era una cultura diversa, un paese diverso ed è stato molto difficile per me all’inizio. Ero da solo ma questa esperienza mi ha reso una persona migliore, più forte e penso anche grazie a quell’esperienza che sono qui oggi e ho fatto tutti i passi che ho fatto nella mia carriera. Penso che per me sia stata l’università del calcio. E’ ciò che mi ha preparato per la vera carriera nel calcio professionistico. E’ sempre difficile cambiare tutto. Ho giocato in Italia da quando avevo quattro anni, sono cresciuto con i miei amici e la mia famiglia. E’ diverso, ma quando hai un sogno devi essere pronto a cambiare tutto e a fare sacrifici per realizzarlo”.