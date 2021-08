Gollini: “Felici che Kane rimanga al Tottenham. E’ uno dei migliori attaccanti del mondo”

Il neo portiere del Tottenham, Pierluigi Gollini, trasferitosi da poche settimane dall’Atalanta, ha commentato la permanenza del bomber Harry Kane agli Spurs.

Queste le sue parole: “Kane resta al Tottenham e ovviamente siamo tutti molto felici, sappiamo tutti quanto Harry sia forte come giocatore e quanto sia importante per questa squadra e questo club. E’ una autentica bandiera del Tottenham e sicuramente tutti noi gradiamo la sua scelta. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo e quindi è una notizia davvero importante per noi e per tutti i tifosi quella della sua permanenza. Vuol dire che le ambizioni del club sono alte e che lotteremo per grandi obiettivi in questa stagione”.

Foto: Twitter Tottenham