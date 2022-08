Gollini applaude la Fiorentina: “Mercato importante, ora giochiamocela con tutti!”

Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, è intervenuto in una diretta TikTok sul profilo del club. L’estremo difensore, tornato in Italia dopo un’esperienza al Tottenham, ha parlato della stagione che vuole vivere a Firenze: “Voglio finire al meglio questo ritiro. Credo sia importante arrivare pronti per gli spareggi di Conference, al massimo fisicamente e di testa. Quesite due amichevoli dobbiamo farle nel modo migliore, proiettati a quelle che saranno le sfide europee”. E a proposito di Europa, un pensiero sulla Conference League: “Non è da sottovalutare, ti può dar tanto a livello d’esperienza ma anche togliere tanto perché rischi di prendere qualche partita sottogamba. Chi verrà a Firenze farà la partita della vita perché giocheranno contro una squadra di Serie A, tutto dev’essere preso nel modo giusto per toglierci delle belle soddisfazioni”.

Infine, sul contributo da dare alla squadra: “La società ha fatto un mercato importante, ci trasmette grande fiducia. Dobbiamo far meglio di quello che è stato fatto l’anno scorso, sarebbe una vittoria. Dobbiamo scendere in campo per vincere ogni partita. A livello di mentalità dobbiamo giocarcela con tutti. Questo ci serve perché vogliamo cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni che disputiamo”.

Foto: Instagram Fiorentina