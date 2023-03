Gollini: “A Napoli ho ritrovato me stesso. Alla Fiorentina mi sono sentito preso in giro”

Il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Atalanta, tra l’altro esordio assoluto con la maglia del Napoli per lui.

Queste le sue parole: “Ho sempre creduto nelle mie qualità, quando giochi in una squadra del genere tutto viene più facile. E’ bello giocare con loro, ti diverti, ci divertiamo in allenamento ed è stato un debutto speciale soprattutto contro l’Atalanta. Far parte di questo gruppo mi ha aiutato ad essere sereno e fare la partita che ho fatto”.

Quanto ti è diventato automatico dosare il lancio per Osimhen? “Sono cose abbastanza naturali, ci alleniamo sempre tutti alla stessa maniera perché non fa differenza tra titolari e quelli che giocano di meno. Per un giocatore è una cosa che ti aiuta”.

Cosa è successo a Firenze? “Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi preso in giro, siamo pagati per allenarci al massimo però per me il calcio è sempre stato la mia vita e quando non sto bene faccio fatica ad esprimermi in campo. Quando ero a Bergamo mi sentivo come in una famiglia, la stessa cosa che succede a Napoli”.

