Golden Boy: trionfa Gavi. Tra i premiati Maldini e Miretti

Gavi, centrocampista del Barcellona, ha vinto il Golden Boy 2022, succedendo a Pedro che si era aggiudicato la precedente edizione. Gavi ha trionfato su Bellingham, Musiala e Camavinga. Tra i premiati anche Fabio Miretti, centrocampista della Juve, che si è aggiudicato il Golden Boy dedicato agli Under 21. La Targa Pozzo sarà consegnata a Mourinho e Ancelotti. Il premio come migliore manager è andato a Paolo Maldini, come miglior giocatore a Karim Benzema e come miglior presidente a Florentino Perez.

Foto: twitter Milan