Gol flash di Udogie, ma il Sassuolo riprende due volte l’Udinese. Infortunio per Berardi

Si è concluso il lunch match della 22esima giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena tra Udinese e Sassuolo. I padroni di casa la sbloccano dopo soli 25 secondi grazie alla rete flash di Udogie, ma la squadra di Dionisi trova subito il pari al sesto minuto di gioco grazie alla rete di Henrique, complice anche la deviazione sfortunata di Bijol. Berardi esce dal campo per infortunio e il difensore di Sottil si fa perdonare siglando al minuto 28′ la rete del momentaneo 2-1 grazie all’assist perfetto su punizione di Samardzic. È ancora una volta però una deviazione sfortunata, questa volta di Perez, a trafiggere Silvestri pochi secondi prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo entrambe le squadre provano a vincerla e le occasioni non mancano, ma il risultato non cambia. L’Udinese sale a quota 30 punti in classifica, il Sassuolo a 24 e +10 sul terzultimo posto occupato dal Verona, domani impegnato contro la Salernitana in un match che si preannuncia cruciale per le sorti della lotta salvezza.

Foto: Instagram Udinese